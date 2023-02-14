Ирина Винер: «Месяца два назад я хотела поехать в Азию, чтобы мы выступили там хотя бы вне конкурса. Но пока разрешения не дали»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, что приглашения для участия в азиатских турнирах пока не приходили.

«Пока не получали приглашения. Мы сами просили разрешения выступать в азиатских соревнованиях. Но руководитель Азиатской ассоциации гимнастики сказал, что сначала нужно написать письмо в Международную федерацию. И если Международная федерация разрешит, тогда они нас примут.

Месяца два назад я хотела поехать (в Азию), чтобы мы выступили там даже хотя бы вне конкурса. Но пока разрешения не дали», – сказала Винер.

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