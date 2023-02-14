Ирина Винер: «Месяца два назад я хотела поехать в Азию, чтобы мы выступили там хотя бы вне конкурса. Но пока разрешения не дали»
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, что приглашения для участия в азиатских турнирах пока не приходили.
«Пока не получали приглашения. Мы сами просили разрешения выступать в азиатских соревнованиях. Но руководитель Азиатской ассоциации гимнастики сказал, что сначала нужно написать письмо в Международную федерацию. И если Международная федерация разрешит, тогда они нас примут.
Месяца два назад я хотела поехать (в Азию), чтобы мы выступили там даже хотя бы вне конкурса. Но пока разрешения не дали», – сказала Винер.
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