Ирина Винер: «Месяца два назад я хотела поехать в Азию, чтобы мы выступили там хотя бы вне конкурса. Но пока разрешения не дали»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) рассказала, что приглашения для участия в азиатских турнирах пока не приходили.

«Пока не получали приглашения. Мы сами просили разрешения выступать в азиатских соревнованиях. Но руководитель Азиатской ассоциации гимнастики сказал, что сначала нужно написать письмо в Международную федерацию. И если Международная федерация разрешит, тогда они нас примут.

Месяца два назад я хотела поехать (в Азию), чтобы мы выступили там даже хотя бы вне конкурса. Но пока разрешения не дали», – сказала Винер.