Никита Нагорный: «Ждем положительное решение по отборочным стартам на Олимпийские игры. Крайний шанс для нашей команды – чемпионат Европы в апреле»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике рассказал о планах на 2023 год.

«Стартует 2023 год и вместе с ним – первый сбор и подготовка к соревнованиям! Начинаем набирать форму, готовиться к первому старту – чемпионату России, который пройдет в марте в Казани. Тренируемся, набираемся сил, небольшой отпуск – и начинается подготовка к соревнованиям.

План работы на январь и февраль выстраиваем такой. Прошлый год стал для меня показательным и в плане рваной подготовки. В новом году настраиваюсь на полноценную работу, и ждем положительное решение по отборочным стартам на Олимпийские игры, и крайний шанс для нашей команды – это чемпионат Европы в Турции, который планируется на апрель месяц», – написал Нагорный.