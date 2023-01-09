Никита Нагорный: «Ждем положительное решение по отборочным стартам на Олимпийские игры. Крайний шанс для нашей команды – чемпионат Европы в апреле»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Париж-2024 Никита Нагорный чемпионат Европы по спортивной гимнастике Гимнастика

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о планах на 2023 год.

«Стартует 2023 год и вместе с ним – первый сбор и подготовка к соревнованиям! Начинаем набирать форму, готовиться к первому старту – чемпионату России, который пройдет в марте в Казани. Тренируемся, набираемся сил, небольшой отпуск – и начинается подготовка к соревнованиям.

План работы на январь и февраль выстраиваем такой. Прошлый год стал для меня показательным и в плане рваной подготовки. В новом году настраиваюсь на полноценную работу, и ждем положительное решение по отборочным стартам на Олимпийские игры, и крайний шанс для нашей команды – это чемпионат Европы в Турции, который планируется на апрель месяц», – написал Нагорный.

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2 комментария

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Сергей Орлов
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Нагорный реально дурачок) Хотя что ещё ожидать от человека, который использует слово "крайний" в значении "последний".
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Iuasamotu
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Ну, Нагорному уж точно на ОИ делать нечего, ибо там люди разных рас, полов, вероисповеданий, приветливо встречаются, обнимаются и даже целуются. Пусть и дальше готовит маленьких российских деток к следующим безумным ксенофобным спецоперациям.
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