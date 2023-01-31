«Всегда мечтала о своей школе, безумно счастлива». Ангелина Мельникова открыла собственный гимнастический центр в Воронеже

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала об открытии собственного гимнастического центра в Воронеже.

– Я безумно счастлива, довольна. Очень переживала за то, как пройдет открытие, но благодаря всем тем, кто помогал, все прошло хорошо. Эмоции даже не могу описать, потому что пока ничего не поняла. Все было быстро, суматошно. Работа непростая.

– В какой момент у вас зародилась мечта с залом?

– Она зародилась еще после Олимпиады в Токио. Я всегда мечтала о своей школе, но это было глубоко в голове. Я знала, что это непросто.

После Токио я уже знала, что пора, но до конца не была готова. У меня было мало знаний, присутствовала неуверенность. Весной прошлого года я в один день осознала, что готова, и начала активно двигаться в этом направлении.

– Сколько времени у вас ушло на реализацию?

– У нас ушло где-то 8-9 месяцев. Плотно начали готовиться к открытию за месяц, когда нам объявили, что мы выиграли грант. Нам нужно было продумать концепцию, расписание, оборудовать зал.

Хочется выразить благодарность правительству Воронежской области, потому что они пошли навстречу. Когда я рассказала о своей идее детской школы, показала эскизы того, как все будет выглядеть, они меня поддержали.

Мне активно помогали в реализации идеи. Мы обсуждали коммерческий вариант, а также другие. В итоге у нас получилось осуществить задуманное через грант.

– Новая сфера заставила вас окунуться в тему менеджмента, бухгалтерии и других вещей, без которых невозможен бизнес. Насколько вам понравилось изучать новое?

– Мне все нравится. Я люблю изучать новое. Было непросто, потому что я больше привыкла к физической нагрузке, а сейчас мне приходится заниматься информационной.

Мне тяжело, я уставала под конец дня. Вот вроде бы сидела на стуле и ничего физически не делала, но активные процессы в голове давали свою усталость.

– На данный момент ваш проект рассчитан на 6 месяцев. Почему?

– Это финансовое ограничение, которое нам поставил грант. Мы можем оснащать проект только такое время. Надеемся, что мы продолжим свое существование. Нам нравится эта работа, мы хотим радовать детей.

Пока не знаю, правительство ли поможет или новый грант, а может быть, появится спонсор. Мы еще не думали об этом, потому что только стартовали, – сказала Мельникова.