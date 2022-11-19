Ангелина Мельникова выступит на Кубке Воронина в Москве
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выступит на Кубке Михаила Воронина, который пройдет 7 декабря в Москве.
Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
«Нам в условиях отстранения от международных стартов очень важна соревновательная практика. Поэтому Ангелина Мельникова, как и другая олимпийская чемпионка Виктория Листунова, планирует выступить на Кубке Воронина.
Думаю, к ним присоединится и еще одна золотая медалистка Токио Владислава Уразова», – сказала Родионенко.
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