Ангелина Мельникова выступит на Кубке Воронина в Москве

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике выступит на Кубке Михаила Воронина, который пройдет 7 декабря в Москве.

Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Нам в условиях отстранения от международных стартов очень важна соревновательная практика. Поэтому Ангелина Мельникова, как и другая олимпийская чемпионка , планирует выступить на Кубке Воронина.

Думаю, к ним присоединится и еще одна золотая медалистка Токио Владислава Уразова», – сказала Родионенко.