Ангелина Мельникова: «Байлс убила гимнастику. Но она творит чудеса – что остается делать? Только восхищаться»

Российская гимнастка рассказала о своем отношении к четырехкратной олимпийской чемпионке из США Симоне Байлс.

– Когда в снялась Байлс, ты рассмотрела это как возможность или как то, что Симоны не будет – и ты выиграешь что-то в ее отсутствие?

– Не думаю, что нужно брать этот случай, потому что, во-первых, Симону не обыграть, как бы ты ни старался с ней конкурировать.

Было очень обидно, когда мы едем на чемпионат мира и боремся не за первое место, а только за второе и третье – у нас даже нет шанса побороться за первое место. Осознавая этот факт, ты теряешься, тебе не очень приятно.

Вот когда здоровая конкуренция есть… Я не говорю, что с Симоной нездоровая конкуренция, я имею в виду, что ты побеждаешь примерно в равносильной борьбе – это класс.

– Симона убила гимнастику?

– Убила, определенно. Мне кажется, Симону будут помнить всегда.

– А ты как к ней относишься?

– Отлично. Очень люблю Симону, я всегда ею восхищалась, даже когда говорили, что она принимает допинг, еще что-то. Все равно вот она выступает, творит чудеса – что остается делать? Только восхищаться, низкий поклон ей, – сказала Мельникова.

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