Ангелина Мельникова: «Байлс убила гимнастику. Но она творит чудеса – что остается делать? Только восхищаться»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная США жен Токио-2020 Симона Байлс Ангелина Мельникова Гимнастика

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о своем отношении к четырехкратной олимпийской чемпионке из США Симоне Байлс.

Когда в Токио-2020 снялась Байлс, ты рассмотрела это как возможность или как то, что Симоны не будет – и ты выиграешь что-то в ее отсутствие?

– Не думаю, что нужно брать этот случай, потому что, во-первых, Симону не обыграть, как бы ты ни старался с ней конкурировать.

Было очень обидно, когда мы едем на чемпионат мира и боремся не за первое место, а только за второе и третье – у нас даже нет шанса побороться за первое место. Осознавая этот факт, ты теряешься, тебе не очень приятно.

Вот когда здоровая конкуренция есть… Я не говорю, что с Симоной нездоровая конкуренция, я имею в виду, что ты побеждаешь примерно в равносильной борьбе – это класс.

Симона убила гимнастику?

– Убила, определенно. Мне кажется, Симону будут помнить всегда.

А ты как к ней относишься?

– Отлично. Очень люблю Симону, я всегда ею восхищалась, даже когда говорили, что она принимает допинг, еще что-то. Все равно вот она выступает, творит чудеса – что остается делать? Только восхищаться, низкий поклон ей, – сказала Мельникова.

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12 комментариев

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Янтарь
Вот Геля - человечище!
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Биатлонная зима
Наши гимнастки потрясающе выступили на ОИ
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nolan_90
Нетипичное высказывание для российского спортсмена
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igorrado@yandex.ru
Ангелина, ты сама топ!
Спасибо за Олимпиаду и последующий за ней ЧМ.
Красотка ;)
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шампион
Мельникова должна была стать настоящей звездой после ОИ-2020, но Винер устроила истерику из-за Авериных, и испортила впечатление от очень успешных и крутых Игр, где очень ярко выступили многие наши спортсмены.
В любом случае, в мире спорта Ангелину знают и любят, а Байлз еще будет судиться с врачами, которые ей лошадиные стимуляторы прописывали.
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hett
Американцы не стесняются намекать нам про допинг, а наши дурачки или стесняются, или реально не понимают, что соревнуются с допинговой чттершей🤦‍♂️
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D-eisler@yandex.ru
Ответ Leonardo_MU
Не понимаю, как можно восхищаться теми, кто принимает допинг.
американцами нужно всегда восхищаться.
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Leonardo_MU
Не понимаю, как можно восхищаться теми, кто принимает допинг.
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expertmer2020
Ангелина, спасибо тебе - приятно удивила!
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Alex1104
Если взять более-менее подготовленную гимнастку, опустить её в бочку с коксом, она и не такого покажет
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Алексей Иванов
Восхищаться убийцей?
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Anfitan
Шотт, чудо в перьях - читай!
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