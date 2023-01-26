Ангелина Мельникова: «Байлс убила гимнастику. Но она творит чудеса – что остается делать? Только восхищаться»
Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о своем отношении к четырехкратной олимпийской чемпионке из США Симоне Байлс.
– Когда в Токио-2020 снялась Байлс, ты рассмотрела это как возможность или как то, что Симоны не будет – и ты выиграешь что-то в ее отсутствие?
– Не думаю, что нужно брать этот случай, потому что, во-первых, Симону не обыграть, как бы ты ни старался с ней конкурировать.
Было очень обидно, когда мы едем на чемпионат мира и боремся не за первое место, а только за второе и третье – у нас даже нет шанса побороться за первое место. Осознавая этот факт, ты теряешься, тебе не очень приятно.
Вот когда здоровая конкуренция есть… Я не говорю, что с Симоной нездоровая конкуренция, я имею в виду, что ты побеждаешь примерно в равносильной борьбе – это класс.
– Симона убила гимнастику?
– Убила, определенно. Мне кажется, Симону будут помнить всегда.
– А ты как к ней относишься?
– Отлично. Очень люблю Симону, я всегда ею восхищалась, даже когда говорили, что она принимает допинг, еще что-то. Все равно вот она выступает, творит чудеса – что остается делать? Только восхищаться, низкий поклон ей, – сказала Мельникова.
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Спасибо за Олимпиаду и последующий за ней ЧМ.
Красотка ;)
В любом случае, в мире спорта Ангелину знают и любят, а Байлз еще будет судиться с врачами, которые ей лошадиные стимуляторы прописывали.