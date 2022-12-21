Далалоян о недопуске российских спортсменов: «Нас душат как могут, но наше дело не сдаваться. У нас есть вера, что мы попадем на Олимпиаду-2024»

Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о надежде выступить на Играх-2024 в Париже.

«Сейчас действительно трудные времена для российского спорта. Нас душат как только могут, но наше дело не сдаваться. Надо делать свою работу, приумножать ее, ставить новые цели и планы.

Нужно ставить себе более трудные условия, чтобы оставаться конкурентоспособными, быть готовыми выйти на международную арену и подтверждать наши победы.

Если говорить о возможности поехать на Олимпиаду в Париж, то, конечно, у нас есть вера, что мы туда попадем. В первую очередь у нас вера, что все наладится и образумится, это главная мотивация для нашей работы.

Да, сейчас ходят положительные слухи, что нас все-таки могут допустить до ближайших Олимпийских игр. Хотя все равно постоянно ставят какие-то новые рамки и непонятно что приплетают.

Это неприятно, но хочется верить, что все будет хорошо, нас пустят на международную арену и мы будем выступать под своим флагом и гимном», – сказал Далалоян.