Никита Нагорный: «Весной будет чемпионат Европы, это крайний для нас отборочный этап на Олимпийские игры. Я надеюсь, что у нас что-то получится»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Париж-2024 Никита Нагорный ТАСС Гимнастика

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный надеется выступить на чемпионате Европе в Турции, чтобы отобраться на Олимпийские игры в Париже

В марте 2022 года российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях. 

«Вся надежда на март месяц. Мотивация как приходит, так и уходит. Как только нам скажут, что нас допускают до чемпионата Европы, мотивации будет очень много. Сейчас задача поддерживать физическую форму.

Весной будет чемпионат Европы, это крайний для нас отборочный этап на Олимпийские игры. Я надеюсь, что у нас что-то получится», – сказал Нагорный.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные