Никита Нагорный: «Весной будет чемпионат Европы, это крайний для нас отборочный этап на Олимпийские игры. Я надеюсь, что у нас что-то получится»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике надеется выступить на чемпионате Европе в Турции, чтобы отобраться на Олимпийские игры в .

В марте 2022 года российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях.

«Вся надежда на март месяц. Мотивация как приходит, так и уходит. Как только нам скажут, что нас допускают до чемпионата Европы, мотивации будет очень много. Сейчас задача поддерживать физическую форму.

Весной будет чемпионат Европы, это крайний для нас отборочный этап на Олимпийские игры. Я надеюсь, что у нас что-то получится», – сказал Нагорный.