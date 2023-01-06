Победительница юношеской Олимпиады гимнастка Дарья Трубникова завершила карьеру

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Дарья Трубникова Гимнастика

Российская художественная гимнастка Дарья Трубникова завершила спортивную карьеру. 

Об этом она рассказала в программе «Разговоры о гимнастике».

«В основном это было только мое решение. И вопреки распространенному мнению – как многие считают и говорят в нашем виде спорта – я закончила по своей инициативе.

Все меня, можно сказать, не поддержали. Мой молодой человек настаивал на том, чтобы я продолжала, мама, мои тренеры. Но я приняла это решение, миллион раз обдуманное», – сказала гимнастка. 

Трубниковой 20 лет, она выиграла золото на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе, дважды становилась чемпионкой Европы среди юниоров. 

На чемпионате России в 2020 году выиграла золото в упражнениях с мячом и лентой.

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1 комментарий

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Ivan Petrov
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Особо продвинутым спецам в хг рекомендую посмотреть не только этот выпуск, но и предыдущий №42 с Ритой Мамун, в котором вы узнаете, как же сильно Винер «гнобила» гимнастку.
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