Победительница юношеской Олимпиады гимнастка Дарья Трубникова завершила карьеру

Российская художественная гимнастка завершила спортивную карьеру.

Об этом она рассказала в программе «Разговоры о гимнастике».

«В основном это было только мое решение. И вопреки распространенному мнению – как многие считают и говорят в нашем виде спорта – я закончила по своей инициативе.

Все меня, можно сказать, не поддержали. Мой молодой человек настаивал на том, чтобы я продолжала, мама, мои тренеры. Но я приняла это решение, миллион раз обдуманное», – сказала гимнастка.

Трубниковой 20 лет, она выиграла золото на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе, дважды становилась чемпионкой Европы среди юниоров.

На чемпионате России в 2020 году выиграла золото в упражнениях с мячом и лентой.