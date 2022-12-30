Дина и Арина Аверины: «Интересная жизнь после спорта, много перелетов, поездок, мероприятий. Хоть и устаем, но зато не скучно»

Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали о жизни без соревнований.

Аверины выступили в Москве на гала-концерте олимпийской сборной во дворце Ирины Винер.

– Вы пробуете новые роли – студента, тренера на мастер-классах.

: Интересная жизнь после спорта. Когда мы не тренируемся, учимся, тренируем детей. Можем отдохнуть, погулять.

Я думала, что после спорта будет очень тяжело входить в эту жизнь, так как мы всегда были в зале. Хочу сказать, что нет, не тяжело. Не то что после спорта, а мы стали чуть меньше тренироваться.

: У нас есть время и потренироваться, и на мастер-класс, и на шоу, и учимся. Не скучно жить.

Дина Аверина: Интересно, много перелетов, поездок, мероприятий. Хоть и устаем, но зато не скучно.