Дина Аверина: «Хотела уйти после чемпионата мира в 2021 году, но не ушла. Пока еще глаза горят»

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины ответили на вопросы о завершении спортивной карьеры.

– В одном из интервью Дина призналась, что после завершения карьеры не видит себя в роли тренера. Арина, а что касается тебя?

Арина: Я не то что не вижу себя тренером, просто пока не хочу им быть. Дело в том, что мы сейчас каждый день в зале, а тренеры проводят там еще больше времени. Ни личной жизни, ни семьи. Дома они практически не бывают, постоянно на сборах, соревнованиях, в разъездах. Сейчас я этого не хочу.

Телевидение и кино – это точно не мое. Хотя никогда нельзя говорить «никогда», но на данный момент я себя на экране не вижу.

Дина: Наш PR-директор также работает с Региной Тодоренко, и я все время спрашиваю, как проходят съемки. Меня очень увлекает съемочный процесс, и я хотела бы попробовать. Может быть, не на постоянной основе, но прийти, поработать в кадре, увидеть, как устроен весь этот мир изнутри – мне бы было интересно.

– Скажите, а вы для себя уже решили, будете вместе завершать карьеру или каждая сделает это, опираясь исключительно на собственные силы?

Дина: Я хотела завершить после чемпионата мира в 2021 году. Мы были в отпуске, Ариша говорит: «Я хочу поставить новую программу, попробовать выступить по новым правилам. Пойдет – останусь. Не пойдет – уйду». Я поддержала ее в этом решении. Но сама еще сомневалась, стоит мне уйти или продолжать.

Первое время Арина активно тренировалась, а я просто разминалась, не собиралась даже пробовать. Но вот начали составлять новую программу (а это самое любимое мое время) – и я уже не смогла просто сидеть и смотреть. Мы сделали новый номер, стали выступать. Сначала Гран-при, турнир в Дубае, затем чемпионат России. Хотела уйти, но не ушла. Пока еще глаза горят.

Арина: Мне кажется, мы одновременно закончим. Это спорт, наша жизнь непредсказуема – пока однозначного ответа на ваш вопрос нет. Никто не знает, что нас ждет завтра. Но на сегодняшний день мы завершать карьеру не планируем.

– Скажите, как часто сейчас думаете об Олимпиаде в Париже 2024 года?

Дина: В последнее время очень часто. Надеемся и верим, что выступим там.