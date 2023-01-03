«Мужественный поступок Куляка вызвал у россиян гордость за наших спортсменов». Губернатор Калужской области оплатит судебные издержки гимнаста, отстраненного за букву Z

Губернатор Калужской области Владислав Шапша оплатит судебные издержки гимнаста Ивана Куляка из личных средств.

17 мая спортсмен был отстранен от соревнований на год – за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира в Дохе.

«Мужественный поступок калужского гимнаста Ивана Куляка у миллионов россиян вызвал гордость за наших спортсменов. Конечно, Иван понимал, что его ждет. Но смело выразил свою позицию – позицию патриота Родины.

Решением международной Дисциплинарной комиссии Иван должен выплатить 2000 швейцарских франков в счет судебных издержек. Когда встречались с Иваном в мае прошлого года, сказал, что готов оплатить эти издержки. Счет Ивану пришёл в конце декабря, в ближайшее время оплачу его из личных средств», – заявил Шапша.

Российского гимнаста Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на форме, дисквалифицировали на год