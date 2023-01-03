«Мужественный поступок Куляка вызвал у россиян гордость за наших спортсменов». Губернатор Калужской области оплатит судебные издержки гимнаста, отстраненного за букву Z

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Иван Куляк Гимнастика

Губернатор Калужской области Владислав Шапша оплатит судебные издержки гимнаста Ивана Куляка из личных средств.

17 мая спортсмен был отстранен от соревнований на год – за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира в Дохе.

«Мужественный поступок калужского гимнаста Ивана Куляка у миллионов россиян вызвал гордость за наших спортсменов. Конечно, Иван понимал, что его ждет. Но смело выразил свою позицию – позицию патриота Родины.

Решением международной Дисциплинарной комиссии Иван должен выплатить 2000 швейцарских франков в счет судебных издержек. Когда встречались с Иваном в мае прошлого года, сказал, что готов оплатить эти издержки. Счет Ивану пришёл в конце декабря, в ближайшее время оплачу его из личных средств», – заявил Шапша.

Российского гимнаста Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на форме, дисквалифицировали на год

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3 комментария

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Iuasamotu
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Глупый поступок, глупые расходы
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obidnyi
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Они в своем мире живут, и Россия у них не та в которой мы живём, поэтому для меня лично это звучит омерзительно
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DD102DD
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Год набирает обороты.
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