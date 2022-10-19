Валентина Родионенко: «Куляк не будет стартовать на чемпионате Беларуси. Местная федерация не хочет рисковать и допускать его»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что не сможет выступить на открытом чемпионате Беларуси, который пройдет в Могилеве с 25 октября по 1 ноября.

«Куляк не будет стартовать на чемпионате Беларуси по причине того, что местная федерация не хочет рисковать и допускать этого гимнаста», – сказала Родионенко.

17 мая спортсмен был отстранен от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на год – за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира в Дохе.