Валентина Родионенко: «Куляк не будет стартовать на чемпионате Беларуси. Местная федерация не хочет рисковать и допускать его»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Иван Куляк Гимнастика

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Иван Куляк не сможет выступить на открытом чемпионате Беларуси, который пройдет в Могилеве с 25 октября по 1 ноября. 

«Куляк не будет стартовать на чемпионате Беларуси по причине того, что местная федерация не хочет рисковать и допускать этого гимнаста», – сказала Родионенко.

17 мая спортсмен был отстранен от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на год – за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира в Дохе.

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