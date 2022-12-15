Ирина Винер: «У Авериных – мастер-класс в Мексике, на декабрьских соревнованиях их не будет. Они поддерживают спортивную форму»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина ТАСС Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, что Дина и Арина Аверины в декабре проведут мастер-класс в Мексике.

«У Авериных – мастер-класс в Мексике, где они также выступят с показательными программами. Поэтому на декабрьских соревнованиях их не будет.

Они поддерживают свою спортивную форму, и я считаю, что они очень хорошо выглядят», – сказала Винер. 

Мастер-классы гимнасток пройдут в Мериде с 15 по 18 декабря. 

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