Ирина Винер: «У Авериных – мастер-класс в Мексике, на декабрьских соревнованиях их не будет. Они поддерживают спортивную форму»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) рассказала, что Дина и в декабре проведут мастер-класс в Мексике.

«У Авериных – мастер-класс в Мексике, где они также выступят с показательными программами. Поэтому на декабрьских соревнованиях их не будет.

Они поддерживают свою спортивную форму, и я считаю, что они очень хорошо выглядят», – сказала Винер.

Мастер-классы гимнасток пройдут в Мериде с 15 по 18 декабря.