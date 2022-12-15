Ирина Винер: «У Авериных – мастер-класс в Мексике, на декабрьских соревнованиях их не будет. Они поддерживают спортивную форму»
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, что Дина и Арина Аверины в декабре проведут мастер-класс в Мексике.
«У Авериных – мастер-класс в Мексике, где они также выступят с показательными программами. Поэтому на декабрьских соревнованиях их не будет.
Они поддерживают свою спортивную форму, и я считаю, что они очень хорошо выглядят», – сказала Винер.
Мастер-классы гимнасток пройдут в Мериде с 15 по 18 декабря.
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