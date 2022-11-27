Никита Нагорный: «Продолжаем верить в лучшее, что нас допустят до участия в международных стартах. Очень важно попасть на ближайший ЧЕ, где будет отбор на Олимпиаду»

Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике заявил, что сохраняет надежду на допуск российских спортсменов к отбору на Игры-2024 в .

«Мы продолжаем верить в лучшее, что нашу сборную допустят до участия до международных стартов. Нам очень важно попасть на ближайший чемпионат Европы, где будет проходить крайний отбор на Олимпийские игры.

Поэтому я сейчас тренируюсь и держу форму только с одной надеждой, что чемпионат Европы пройдет с участием сборной команды России.

Нас продолжают поддерживать многие. Я сам очень внимательно следил за тем, как проходил последний чемпионат мира, болел за многих ребят, активно делился своим мнением в социальных сетях.

Мне многие писали, что россиян не хватает на этом турнире и высказывали слова поддержки. Но были и те спортсмены, с которыми еще год назад мы, можно сказать, дружили, но теперь они холодно реагировали на мои сообщения или просто игнорировали.

Я все прекрасно понимаю. Но все равно странно, когда люди, с которыми ты раньше общался не один год, теперь поменяли мнение о тебе», – сказал Нагорный.

Чемпионат Европы 2023 года пройдет с 11 по 16 апреля в турецкой Анталии.