Ирина Винер: «Мы сделали свои правила в художественной гимнастике, потому что правила международной федерации считаем очень слабыми»

высказалась о развитии художественной гимнастики в России и мире.

– Художественная гимнастика очень поднялась. Но в этом году и этом цикле – в связи со всеми происходящими событиями, когда нет настоящих лидеров (России, Беларуси, Украины) – все стало на три головы ниже.

– Все, что связано с санкциями против России, прежде всего ударило по мировому?

– Это естественно. Видите, Этери Тутберидзе выступила и сказала: нельзя менять рейтинг, поскольку сильнейшие спортсмены в определенных видах остались за бортом. Как можно не учитывать их результат?

– Как думаете, что Россия будет делать в этой ситуации? И что надо делать в этой ситуации?

– Думаю, Россия не должна плакать в платочек, а должна искать новые формы. Мы сделали свои правила, потому что правила международной федерации считаем очень слабыми. Погоня за универсальностью… Почему Россия 25 лет уже олимпийские чемпионы? А почему в плавании 30 лет чемпионы – Америка и Австралия?

Ну вот художественная гимнастика как-то вот так – сделали правила, которые как бы отрубили головы и подтянули хвост. И получилось нечто среднее. Нас это, конечно, не устраивало.

Сначала было 25 элементов, потом 18, потом 12, потом 9. И 9 до сих пор. Когда выступала , было 25! Посчитали, что это очень сложно. Ну женский бокс – это совсем не сложно, и то же самое борьба, футбол…

Урезали до такого состояния, что даже у нас тренеры стали идти по этому пути. И у нас понизился уровень интересности программ. И сейчас в какой-то степени санкции помогли нам возродить то, что было: мы вернули ту программу, которую делала Алина. И еще добавили: у нас теперь не существует возрастной ценз – может 13-летняя девочка соревноваться с 20-летней гимнасткой. У нас ничего не ограничивается.

Раньше было это нельзя, это нельзя, это нельзя и это нельзя. А у нас теперь все можно, – сказала Винер в фильме «Спорт. Россия: XXI век».