Ирина Винер: «Кабаева всегда тренировалась с улыбкой. Это было солнце. Взгляды всех – и мои в том числе – были прикованы к ней»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) рассказала о работе с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой.

– Что такое спорт? Это хлеба и зрелищ – народ всегда хотел. Ну хлеб – это второй вопрос, но это должно быть зрелищно. А что такое зрелищно? Рискованно, художественно, театрально. Должен быть творческий замысел.

Вот это все мы с Алиной – а с ней вместе тренировались и выступали , – они были совершенно разные, но все были как три звезды. Но конечно, среди них Алина блистала очень.

– А как происходил этот разговор и договор, скажем, с Кабаевой? Она сама этого хотела, или вы говорили: «Алин, ты должна сделать вот это?»

– В спорте высоких достижений должны участвовать два основных человека, я не говорю о второстепенных. Основные – профессиональный тренер, любящий свое дело, как Тарасов: защищай ворота как свою родину. И спортсмен – одаренный именно для этого вида, тоже беззаветно любящий этот вид спорта. И являющийся не только подходящим по техническим данным, но и эмоционально – любовь и свет.

Как раз про Алину можно это сказать. Когда она заходила в зал и начинала тренироваться, она всегда тренировалась с улыбкой. Это было солнце. Взгляды всех – и мои в том числе – были прикованы к ней.

Было нелегко все это осваивать – она приехала из Ташкента, ей было уже 12 лет. Немножко времени было упущено. Но с ее характером, желанием, такой бесконечной любовью к движением, и со светом, который был внутри нее, все это было достижимо.

Художественная гимнастика не была таким популярным видом, как сейчас. Но после это поднялось, и после этих девочек, которых я назвала… А потом появилась и Кудрявцева, и Мамун, и Канаева. Это все вышло на высочайший уровень, – сказала Винер в фильме «Спорт. Россия: XXI век».

«Я бежала за ним и думала: неужели это сон?» Происшествие на Олимпиаде, которое сделало Алину Кабаеву символом гимнастики