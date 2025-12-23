11-кратный чемпион мира Заломин: «Джокович симпатичен как спортсмен и личность, я бы сравнил себя с ним. Еще нашел в себе сходства с Криштиану Роналду»

Российский батутист Заломин рассказал о своих сходствах с Джоковичем и Роналду.

11-кратный чемпион мира по прыжкам на батуте, россиянин Михаил Заломин рассказал о сходствах с Новаком Джоковичем и Криштиану Роналду .

– Вас часто называют мировой легендой минитрампа (неолимпийская дисциплина в прыжках на батуте – Спортс’’). Вам это приятно?

– Я сам, конечно, о себе так не думаю, но мне приятно, что люди это говорят и признают мои заслуги. Бывает, что на стартах в России, куда приезжают юниоры, слышу перешептывания, вижу взгляды. Я все это замечаю. Мне нравится.

При этом, когда подходят за фото, есть такие товарищи среди детей, которые не соблюдают субординацию. Они могут подойти со словами: «О, здорово!». Приходится им делать замечания. На следующие соревнования они приезжают уже более дисциплинированным.

У меня дома висит медальница. Я на нее периодически поглядываю и понимаю, что внес немалый вклад в двойной минитрамп. При этом сам ходить, трубить об этом я, естественно, никогда не буду.

– Вы называли американца Рубена Падилью, который является одним из лидеров в минитрампе, уникальным спортсменом. Даже сравнивали с гимнасткой Симоной Байлс. С кем из каких-то известных спортсменов вы можете сравнить себя?

– Как-то друг мне сказал, что я похож внешне на сербского теннисиста Новака Джоковича. Я слежу за его карьерой, тем, как он долго находится в спорте на высоком уровне. Он мне симпатичен как спортсмен и как личность. Поэтому я бы сравнил себя с ним.

Еще я нашел в себе сходства с футболистом Криштиану Роналду. Читал книгу про него. Некоторые его качества мне близки. Например, желание быть лидером, выиграть, несмотря на то, кто его соперники.

– В 2008 году от главного тренера сборной вы получили кличку Волк. До сих пор с вами?

– Да. Он меня все время, когда видит, называет Волчарой. Не знаю почему. Хотя были люди, которые говорили, что глаза у меня похожи на волчьи. Плюс у меня стиль разбега такой, что в этот момент я всегда нахмуренный. Возможно, это и ассоциируется с хищным волком. Когда я работаю, реально превращаюсь в хищника. Если у меня что-то не получается, лучше ко мне не подходить, не трогать, – сказал 33-летний Заломин.