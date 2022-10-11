Родионенко о добровольческих отрядах спортсменов: «Мы очень ограничены в количестве ребят. Но кто проявит желание – мы их, конечно, поддержим»

Cтарший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала информацию о возможном создании добровольческих отрядов из спортсменов для участия в спецоперации на Украине.

«Эту новость впервые слышу. До нас пока не доходили сведения. Возможно, скоро все узнаем.

Что об этом думаю? Ну, знаете, у нас относительно молодой вид спорта. Самому старшему в команде – 30, другим ребятам по 25 лет, а остальные еще моложе, и их отношение к происходящему я знаю.

возглавляет группу юных армейцев. Он, по-моему, полностью поглощен этой работой – мы даже освободили его от горной подготовки. У Артура Далалояна маленькие дети, поэтому вряд ли его заберут. Не думаю, что он сам пойдет и оставит семью.

Мы очень ограничены в количестве ребят, но тот, кто пойдет добровольно и проявит желание, – мы их, конечно, поддержим», - сказала Родионенко.