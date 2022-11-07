Нагорный о продолжении карьеры: «Еще не пора ставить точку. Нас ждут большие свершения, не унываем и двигаемся вперед»

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Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался о продолжении карьеры. 

«Я чувствую, что моя спортивная карьера еще не подошла к логическому завершению, что мне еще не пора ставить точку. Да и многим из нас еще есть что показать. Есть ресурсы, желание, амбиции и воля к победе.

И потому мы не сдаемся и продолжаем надеяться на лучшее и заниматься любимым делом, любимым спортом. Гимнастика всегда будет в моей жизни, но в профессиональной гимнастике мне еще есть чем вас удивить!

Нас ждут еще большие свершения, так что не унываем и двигаемся вперед», – написал Нагорный. 

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