Чемпионат мира-2022 по спортивной гимнастике. Андраде победила в личном многоборье

Бразильская гимнастка Ребека Андраде выиграла личное многоборье на чемпионате мира в Ливерпуле.

Спортивная гимнастика

мира

Ливерпуль, Великобритания

Личное многоборье

Женщины

Финал

1. (Бразилия) – 56,899

2. Шайлиз Джонс (США) – 55,399

3. Джессика Гадирова (Великобритания) – 55,199

4. Элис Кинселла (Великобритания) – 55,065

5. Элизабет Блэк (Канада) – 54,732

6. Джейд Кэри (США) – 54,698