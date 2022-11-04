Чемпионат мира-2022 по спортивной гимнастике. Андраде победила в личном многоборье
Бразильская гимнастка Ребека Андраде выиграла личное многоборье на чемпионате мира в Ливерпуле.
Спортивная гимнастика
Чемпионат мира
Ливерпуль, Великобритания
Личное многоборье
Женщины
Финал
1. Ребека Андраде (Бразилия) – 56,899
2. Шайлиз Джонс (США) – 55,399
3. Джессика Гадирова (Великобритания) – 55,199
4. Элис Кинселла (Великобритания) – 55,065
5. Элизабет Блэк (Канада) – 54,732
6. Джейд Кэри (США) – 54,698
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