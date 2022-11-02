Чемпионат мира-2022 по спортивной гимнастике. Женская сборная США победила в командном многоборье

Американские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате мира в Ливерпуле.

Спортивная гимнастика

мира

Ливерпуль, Великобритания

Командное многоборье

Женщины

Финал

1. США (Скай Блейкли, Джейд Кэри, Джордан Чайлз, Шайлиз Джонс, Лиэнн Вонг) – 166,564

2. Великобритания (Ондин Ачампонг, Джорджия Мэй-Фентон, , Джессика Гадирова, Элис Кинселла) – 163,363

3. Канада (Элизабет Блэк, Лори Деноме, Денелль Педрик, Эмма Спенс, Сидни Тернер) – 160,563