Чемпионат мира-2022 по спортивной гимнастике. Женская сборная США победила в командном многоборье
Американские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате мира в Ливерпуле.
Спортивная гимнастика
Чемпионат мира
Ливерпуль, Великобритания
Командное многоборье
Женщины
Финал
1. США (Скай Блейкли, Джейд Кэри, Джордан Чайлз, Шайлиз Джонс, Лиэнн Вонг) – 166,564
2. Великобритания (Ондин Ачампонг, Джорджия Мэй-Фентон, Дженнифер Гадирова, Джессика Гадирова, Элис Кинселла) – 163,363
3. Канада (Элизабет Блэк, Лори Деноме, Денелль Педрик, Эмма Спенс, Сидни Тернер) – 160,563
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