Чемпионат мира-2021 по спортивной гимнастике. Мельникова и Уразова выступят в финале личного многоборья

Сегодня на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю пройдет финал личного многоборья у женщин. Россию представят Владислава Уразова и Ангелина Мельникова.
Спортивная гимнастика
Чемпионат мира
Китакюсю, Япония
Женщины
Индивидуальное многоборье
Начало – 12:00 по московскому времени.
Российские участницы: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова.
Иностранные фавориты: Лиэнн Вонг (США), Кайла Дичелло (США), Хитоми Хатакеда (Япония), Филипа Мартинс (Португалия), Вэй Сяоюань (Китай).
Расписание чемпионата мира-2021 по спортивной гимнастике в Китакюсю