Чемпионат мира-2021 по спортивной гимнастике. Мельникова и Уразова выступят в финале личного многоборья

Сегодня на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю пройдет финал личного многоборья у женщин. Россию представят и Ангелина Мельникова.

Спортивная гимнастика

мира

Китакюсю, Япония

Женщины

Индивидуальное многоборье

Начало – 12:00 по московскому времени.

Российские участницы: , Владислава Уразова.

Иностранные фавориты: Лиэнн Вонг (США), Кайла Дичелло (США), Хитоми Хатакеда (Япония), Филипа Мартинс (Португалия), Вэй Сяоюань (Китай).

Расписание чемпионата мира-2021 по спортивной гимнастике в Китакюсю