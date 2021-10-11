Чемпионат мира-2021 по спортивной гимнастике. Мельникова и Уразова выступят в финале личного многоборья

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Сегодня на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю пройдет финал личного многоборья у женщин. Россию представят Владислава Уразова и Ангелина Мельникова.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Китакюсю, Япония

Женщины

Индивидуальное многоборье

Начало – 12:00 по московскому времени. 

Российские участницы: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова.

Иностранные фавориты: Лиэнн Вонг (США), Кайла Дичелло (США), Хитоми Хатакеда (Япония), Филипа Мартинс (Португалия), Вэй Сяоюань (Китай).

Расписание чемпионата мира-2021 по спортивной гимнастике в Китакюсю

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