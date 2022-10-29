Анна Гавриленко: «Удивилась бы, если Полстяную оставили бы в сборной Латвии. Нет ничего хорошего в том, что политика вмешивается в спорт»

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Олимпийская чемпионка Анна Гавриленко прокомментировала решение латвийской гимнастки Елизаветы Полстяной завершить карьеру.

Сообщалось, что в августе Полстяную не взяли в сборную Латвии на чемпионат мира из-за наличия российского гражданства.

«Мне сложно всё это комментировать, но, со стороны, ничего удивительного не произошло. Честно говоря, в нынешнее время уже сложно чему-то поражаться.

Я даже скажу так: больше бы удивилась, если бы произошло по-другому и Полстяную оставили в сборной Латвии, позволив выступать. А ведь Елизавета не один год защищала честь страны.

Конечно, ничего хорошего в том, что политика вмешивается в спорт, нет, но у нас подобное происходит не первый год. Как бывшая спортсменка, понимаю, насколько обидно проходить через такое.

Мне ее жалко. В то же время Полстяная могла продолжить тренироваться в России. Уверена, наша страна ее точно бы поддержала», – сказала Гавриленко.

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