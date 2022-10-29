Яна Батыршина: «Все шло к тому, что Полстяной придется закончить со спортом. В Латвии фактически сами себе ударили по рукам»

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Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина прокомментировала решение латвийской гимнастки Елизаветы Полстяной завершить карьеру.

Сообщалось, что в августе Полстяную не взяли в сборную Латвии на чемпионат мира из-за наличия российского гражданства.

«К сожалению, все шло к тому, что Полстяной придется закончить со спортом. Было ожидаемо, что ей не позволят защищать честь Латвии на международных соревнованиях, если она не откажется от гражданства РФ. Но как человек, родившийся в России, она, конечно, этого делать не стала.

Все родственники и друзья у нее живут здесь. Ужасно обидно, ведь она приносила стране медали, в том числе ей удалось достойно выступить на чемпионате Европы-2022, где едва не взяла бронзу в обруче. Для прибалтийской сборной это невероятное достижение. И вот так вот с ней обошлись.

Фактически там сами себе ударили по рукам. На мой взгляд, таких результатов в обозримом будущем у латышек не будет. А ведь Полстяная вполне могла выступить на Олимпийских играх и попасть там в десятку сильнейших многоборья. Не понимаю, зачем в Латвии сами себе все испортили», – сказала Батыршина.

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