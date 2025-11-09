🥈 Чемпионат мира по прыжкам на батуте. Россияне завоевали серебро в командном многоборье

Российские батутисты завоевали серебро чемпионата мира в командном многоборье.

Россияне София Аляева и Анжела Бладцева (синхронные прыжки), Александра Лямина (акробатика) и Михаил Заломин (двойной минитрамп) стали вторыми в командном многоборье на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Памплоне.

Прыжки на батуте

Чемпионат мира

Памплона, Испания

Командное многоборье

1. Великобритания – 24 очка

2. Россия (София Аляева, Анжела Бладцева, Александра Лямина, Михаил Заломин) – 23

3. Китай – 19