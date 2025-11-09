Тренер сборной России по прыжкам на батуте о ЧМ: «Нервозная обстановка сказалась на всей команде, были проблемы с получением нейтральных статусов и виз»

Тренер сборной России по прыжкам на батуте подвел итоги ЧМ в Испании.

Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков оценил выступление команды на чемпионате мира в Памплоне (Испания).

Российские спортсмены завоевали одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

«Конечно, выступили не в полную силу, потому что у нас был усеченный состав, у нас в неолимпийских дисциплинах не были представлены командные виды. В двойном минитрампе мужчин и женщин не было, в акробатической дорожке у мужчин и женщин не было полных команд, пришлось команды составлять, кроить прямо здесь на чемпионате мира. Пришлось добавлять ребят с батута для того, чтобы мужская команда по минитрампу была в полном составе. Ребята собрались и выступили, конечно, как могли, но завоевали бронзу.

У девушек на акробатической дорожке попросили Галину Бегим с минитрампа выступить. Но, к сожалению, заняли только четвертое место. Нервозная обстановка сказалась в целом на всей команде, потому что у нас были большие проблемы с получением нейтральных статусов, с получением виз. Части команды дали визы чуть ли не в день вылета.

Арина [Каляндра] – молодец, она справилась со своими нервами, выступила достойно и выиграла золотую медаль. Очень порадовала Бегим, выиграв серебро на двойном минитрампе. Последний крупный старт у нее был чемпионат Европы в 2021 году, она выиграла его. Отсутствие международных соревнований, естественно, накладывает отпечаток на психологию. Но девочки справились и завоевали свои места, очень порадовала мужская команда в прыжках на батуте», – сказал Рыжков.