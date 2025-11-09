  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Тренер сборной России по прыжкам на батуте о ЧМ: «Нервозная обстановка сказалась на всей команде, были проблемы с получением нейтральных статусов и виз»
0

Тренер сборной России по прыжкам на батуте о ЧМ: «Нервозная обстановка сказалась на всей команде, были проблемы с получением нейтральных статусов и виз»

Тренер сборной России по прыжкам на батуте подвел итоги ЧМ в Испании.

Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков оценил выступление команды на чемпионате мира в Памплоне (Испания).

Российские спортсмены завоевали одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

«Конечно, выступили не в полную силу, потому что у нас был усеченный состав, у нас в неолимпийских дисциплинах не были представлены командные виды. В двойном минитрампе мужчин и женщин не было, в акробатической дорожке у мужчин и женщин не было полных команд, пришлось команды составлять, кроить прямо здесь на чемпионате мира. Пришлось добавлять ребят с батута для того, чтобы мужская команда по минитрампу была в полном составе. Ребята собрались и выступили, конечно, как могли, но завоевали бронзу.

У девушек на акробатической дорожке попросили Галину Бегим с минитрампа выступить. Но, к сожалению, заняли только четвертое место. Нервозная обстановка сказалась в целом на всей команде, потому что у нас были большие проблемы с получением нейтральных статусов, с получением виз. Части команды дали визы чуть ли не в день вылета.

Арина [Каляндра] – молодец, она справилась со своими нервами, выступила достойно и выиграла золотую медаль. Очень порадовала Бегим, выиграв серебро на двойном минитрампе. Последний крупный старт у нее был чемпионат Европы в 2021 году, она выиграла его. Отсутствие международных соревнований, естественно, накладывает отпечаток на психологию. Но девочки справились и завоевали свои места, очень порадовала мужская команда в прыжках на батуте», – сказал Рыжков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Прыжки на батуте
Алексей Рыжков
сборная России жен (прыжки на батуте)
Галина Бегим
сборная России по прыжкам на батуте
чемпионат мира по прыжкам на батуте
Арина Каляндра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
🥈 Чемпионат мира по прыжкам на батуте. Россияне завоевали серебро в командном многоборье
сегодня, 17:06
Батутистка Бегим: «До меня все еще никак не может дойти, что я серебряный призер чемпионата мира. Это что-то нереальное»
сегодня, 10:10
Рыжков о результатах батутистов на ЧМ-2025: «Очень сильно сказывалось отсутствие международных соревнований»
сегодня, 06:33
Главные новости
🥈 Чемпионат мира по прыжкам на батуте. Россияне завоевали серебро в командном многоборье
сегодня, 17:06
Батутистка Бегим: «До меня все еще никак не может дойти, что я серебряный призер чемпионата мира. Это что-то нереальное»
сегодня, 10:10
Рыжков о результатах батутистов на ЧМ-2025: «Очень сильно сказывалось отсутствие международных соревнований»
сегодня, 06:33
Тренер сборной России о победе Каляндры на ЧМ: «Это очень долгожданная медаль именно у женской дорожки. Арина – молодец!»
вчера, 20:28
Батутистка Каляндра о победе на ЧМ: «Не могу поверить, что все получилось именно так, как хотелось! Это было моей мечтой»
вчера, 19:21
🥇🥈🥈🥈 Россиянка Каляндра выиграла золото на чемпионате мира по прыжкам на батуте, Заломин и Бегим взяли серебро, сборная России стала второй в командных соревнованиях
вчера, 17:45
11-кратный чемпион мира по прыжкам на батуте Михаил Заломин объявил о завершении карьеры
вчера, 09:15
Тренер сборной России о бронзе батутистов на ЧМ: «Ситуация из ряда вон выходящая, такой состав команды собрался спонтанно»
вчера, 07:47
🥉 Чемпионат мира по прыжкам на батуте. Россияне завоевали бронзу в командных соревнованиях на двойном минитрампе
7 ноября, 18:49
МИД РФ о невыдаче виз батутистам: «Решения испанских властей могут вызывать лишь сожаление и осуждение»
7 ноября, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
7 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
21 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
11 марта, 17:21