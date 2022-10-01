Далалоян о словах Баха: «Как можно заставлять спортсменов отрекаться от страны, которую они всю жизнь представляют?»

Олимпийский чемпион высказался о словах главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

— Наверняка слышали слова о возможности допуска к международным стартам тех россиян, которые отрекутся от поддержки СВО. Что скажете?

— Думаю, абсолютная глупость. Как можно заставлять спортсменов отрекаться от страны, которую они всю жизнь представляют?

— А если кто‑то готов это сделать?

— Пусть едут и выступают под нейтральным статусом, это личное дело каждого. Но не могу сказать, что у нас в сборной такие есть.

— сказал на днях, что лучшим спортсменам, действующим и бывшим, нужна бронь, потому что они наш генофонд, подлежащий сохранению. Вам не кажется, что прозвучало несколько обидно по отношению к людям других профессий и вообще россиянам?

— Этих слов не слышал, не хочу никого осуждать. Думаю, Алексей имел в виду несколько другое. Спортсмены делают свою работу, то, что они умеют, к чему подготовлены и что знают, как свои пять пальцев. Каждый должен поступать так на своем месте. А те, кто поедут служить, должны быть полезны там. Главное — польза, качество, а не действие для галочки. Хотя бы поэтому спортсменам, на мой взгляд, нужна определенная бронь или отсрочка.

От спортсменов в военном деле не будет столько пользы, сколько от обученных и опытных ребят, избравших службу своей профессией, – сказал Далалоян.