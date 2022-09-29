Алексей Немов: «Я не сомневаюсь, что Нагорный, Далалоян и Белявский останутся в спорте до Олимпиады-2024»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов считает, что Никита Нагорный, Артур Далалоян и Давид Белявский не завершат карьеру до Олимпиады-2024 в Париже.

«Меня очень радует, что выступают и Никита Нагорный, и Артур Далалоян, и Давид Белявский, то есть вся элита нашего олимпийского движения. Ребята молодцы.

Они в неплохой форме, интересные программы показывают, но сейчас пока не лучшие их кондиции. Пик формы должен прийтись на Олимпийские игры 2024 года.

Я не сомневаюсь, что они останутся в спорте до этого времени», – сказал Немов.

Нагорный победил в индивидуальном многоборье на Спартакиаде, Белявский – 2-й

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