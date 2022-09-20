Артур Далалоян: «Отстранение российских спортсменов – полнейший маразм. Это совершенно несправедливо»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян назвал маразмом отстранение россиян от международных стартов.

– Отстранение от соревнований по политическим причинам – нарушение прав спортсмена?

– Безусловно. Отстранение российских спортсменов от международных соревнований – полнейший маразм. Это совершенно несправедливо, так нельзя. Спортсмены должны выступать.

– Если нас допустят до Олимпийских игр, но без флага и гимна, нужно соглашаться?

– Я думаю, что надо ехать и показывать, на что мы способны. Все и так знают, что мы представляем Россию, отстаиваем честь нашей страны. Нужно выходить на соревнования и показывать, чего лишаются спортивные федерации, отстраняя российских спортсменов, – сказал Далалоян.

– Многие спортсмены заявляют, что завершат профессиональную карьеру, если Россию отстранят от Олимпиады в Париже. Возможно, что ты сделаешь так же?

– Я пока, если честно, не особо думаю о завершении карьеры. Мне доставляют удовольствие тренировки и какие-никакие соревнования, даже если они внутренние.

Безусловно, я пытаюсь совмещать гимнастику с чем-то другим, открывать новое в себе. Например, посещать матчи, играть в медийный футбол. На данный момент у меня достаточно разнообразная жизнь, поэтому сейчас я не думаю о том, чтобы завершать карьеру.

– Все же каковы шансы, что Россия примет участие в ближайшей Олимпиаде?

– Я думаю, что такие события, которые сейчас переживают российские спортсмены, так быстро не проходят. Вполне вероятно, что нас не допустят и на ближайшие, и на следующие Олимпийские игры. То есть мы можем пропустить как минимум две Олимпиады.

Абсолютно непредсказуемо, как это все повернется. Но надежда, что мы там выступим, конечно, есть. Очень хочется верить, что нас допустят до соревнований, – отметил спортсмен.

Артур Далалоян: «Есть надежда, что мы поедем на Олимпиаду в Париж. С флагом или без флага – для меня нет значения»