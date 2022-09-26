Куляк после дисквалификации за букву Z на форме: «Знал, что надо тренироваться, а там уже будь как будет. Конечно, обрадовался допуску к Спартакиаде»

Гимнаст Иван Куляк высказался об участии во Всероссийской спартакиаде в Казани.

В мае спортсмен был на год отстранен от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) – за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира в Дохе. Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) заявила, что запрет не распространяется на Спартакиаду.

«Нормальный настрой, тяжеловато, но я не думал об этом. Думал только о тренировках. Я вообще не думал, стоит ли готовиться [к Спартакиаде] или не стоит, и знал только, что надо просто тренироваться, а там уже будь как будет. Если бы не тренировался, а мне сказали, что можно выступать, это было бы, думаю, более обидно.

Конечно, я обрадовался [допуску к Спартакиаде]. Хотя на соревнованиях такого адреналина не было, все-таки я выходил в первой смене. Во второй смене будет больше адреналина, потому что там будут выступать все сильные команды», – сказал Куляк.