Олег Матыцин: «Мы максимальную юридическую защиту Куляку обеспечиваем, надеюсь, решение по его делу не будет политизировано»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что гимнаст , дисквалифицированный на год Международной федерацией гимнастики (FIG), получает необходимую юридическую поддержку.

Куляк был дисквалифицирован за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира в Дохе.

В августе прошли слушания по апелляции на дисквалификацию Куляка. Решение должно быть вынесено15 сентября.

«Россияне всегда верят в справедливость, но надо не только верить, надо работать, чтобы справедливость восторжествовала.

Мы максимальную юридическую защиту обеспечиваем, надеюсь, что все факторы будут учтены и решение не будет политизировано», – сказал Матыцин.