Олег Матыцин: «Мы максимальную юридическую защиту Куляку обеспечиваем, надеюсь, решение по его делу не будет политизировано»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что гимнаст Иван Куляк, дисквалифицированный на год Международной федерацией гимнастики (FIG), получает необходимую юридическую поддержку. 

Куляк был дисквалифицирован за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира в Дохе.

В августе прошли слушания по апелляции на дисквалификацию Куляка. Решение должно быть вынесено15 сентября. 

«Россияне всегда верят в справедливость, но надо не только верить, надо работать, чтобы справедливость восторжествовала.

Мы максимальную юридическую защиту обеспечиваем, надеюсь, что все факторы будут учтены и решение не будет политизировано», – сказал Матыцин.

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