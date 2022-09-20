Тренер гимнастов Родионенко: «Если нас будут заставлять, чтобы мы осудили спецоперацию, мы этого никогда не сделаем»

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о возможном недопуске спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Есть надежда, что нас допустят на Олимпийские игры, шанс есть всегда. Это зависит не от нас, но вы знаете от кого.

Выступление под нейтральным флагом? Мы уже выступали на Олимпиаде-2016 года без флага и гимна, что нам еще делать? Если они будут нас заставлять, чтобы мы осудили спецоперацию, отказались от происходящего в стране, мы этого делать, конечно, никогда не будем.

Если нам скажут, что разрешают участвовать без флага и гимна, и будет решение от нашего руководства, то, конечно, мы поедем, мы уже так участвовали.

Все наши гимнасты очень хотят выступать на предстоящей Олимпиаде, но в первую очередь надо чтобы допустили на чемпионат мира, который пройдет в 2023 году. Если мы не выступим на чемпионате мира, то, соответственно, не попадем на Олимпиаду», – сказала Родионенко.

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