Дина Аверина о Спартакиаде: «Сегодня я не должна была выступать – большие проблемы со спиной. Винер сказала: «Давай выступим, попробуем»

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике прокомментировала свое выступление в финале многоборья на Спартакиаде.

Аверина заняла второе место, победу одержала . Сестра Дины – – снялась с соревнований после упражнения с обручем.

– Как смогла сегодня собраться и так интенсивно выступать после квалификации?

– Сегодня я не должна была выступать. Как вы все знаете, у меня большие проблемы со спиной. Я подошла к Ирине Александровне и сказала: «У меня очень болит спина, что мы будем делать?»

В итоге она сказала: «Давай выступим, попробуем». Сегодня я выступала лучше всего, если брать весь этот год. Выступала на драйве, мне так понравилось! Особенно рада, что получились булавы и лента. Для себя я сегодня победила.

Про Арину я знала, да. У нее были проблемы до соревнований с бедром. Она решила попробовать выступить. Еще до первого вида она сказала, что, наверное, не будет выступать. После первого вида она уже снялась.

– В октябре будет второй этап кубка сильнейших, планируешь участвовать?

– Ничего не могу сказать, буду лечиться в очередной раз, поддерживать свое здоровье. Арина, наверное, тоже будет лечиться.

– Идет чемпионат мира. Будешь ли ты его смотреть?

– Я давно уже не смотрю международные соревнования. Я читала новости сегодня, что Дарья Атаманов снялась, сломала ногу, и Боря (Калейн) снялась.

Это очень обидно, потому что я понимаю, каково им, как они готовились. Я хочу пожелать им скорейшего выздоровления и морального здоровья, – сказала Аверина.