Винер о снятии Арины Авериной со Спартакиады: «Она не смогла до конца пройти свою программу. У них с Диной одинаковые травмы»

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер объяснила причину снятия Арины Авериной с соревнований на Всероссийской Спартакиаде.

Аверина не вышла на ковер после упражнений с обручем в личном многоборье. Победу одержала Лала Крамаренко, сестра Арины – Дина Аверина – стала второй. 

«К сожалению, Арина – они же с Диной близнецы – у них одинаковые травмы. У одной горло заболит – у другой тоже.

Она, к сожалению, не смогла до конца пройти свою программу. Но она блестяще готова, прекрасно тренировалась», – сказала Винер.

Крамаренко выиграла многоборье на Спартакиаде, Дина Аверина – 2-я, Арина Аверина снялась после упражнений с обручем

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