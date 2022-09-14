Винер о снятии Арины Авериной со Спартакиады: «Она не смогла до конца пройти свою программу. У них с Диной одинаковые травмы»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) объяснила причину снятия Арины Авериной с соревнований на Всероссийской Спартакиаде.

Аверина не вышла на ковер после упражнений с обручем в личном многоборье. Победу одержала Лала Крамаренко, сестра Арины – Дина Аверина – стала второй.

«К сожалению, Арина – они же с Диной близнецы – у них одинаковые травмы. У одной горло заболит – у другой тоже.

Она, к сожалению, не смогла до конца пройти свою программу. Но она блестяще готова, прекрасно тренировалась», – сказала Винер.

Крамаренко выиграла многоборье на Спартакиаде, Дина Аверина – 2-я, Арина Аверина снялась после упражнений с обручем