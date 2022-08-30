Полстяная о сносе памятника освободителям Риги: «Это ужасно – вот так стереть память, историю. Есть вещи, которые просто нельзя затрагивать»

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная отреагировала на решение властей Риги снести памятник советским воинам – освободителям города.

25 августа в рижском парке Победы был демонтирован последний элемент памятника – 79‑метровый обелиск.

«Мы в тот момент были в Латвии, конечно, обсуждали в кругу семьи. На самом деле это ужасно. Как так можно?

У нас в семье 9 мая – один из главных праздников, и мне кажется, есть вещи, которые просто нельзя затрагивать, и вот так стереть память и историю – ужасно.

Мне присылали видео, я не стала смотреть, потому что это больно», – сказала Полстяная.

Ранее Полстяная отказалась выступать за сборную Латвии. Спортсменка заявила, что ей не разрешили выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике, так как она не отказалась от гражданства России.

Гимнастка Полстяная: «В Латвии мне был поставлен ультиматум. Если не отказываюсь от гражданства России – не имею права участвовать в отборе на Олимпиаду»