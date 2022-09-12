«Настоящее мировое первенство – у нас на Спартакиаде». Винер поддержала решение «Матч ТВ» не показывать ЧМ по художественной гимнастике

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) поддержала решение телеканала не транслировать чемпионат мира-2022.

«Показывать чемпионат мира по художественной гимнастике мы не будем, хотя права есть. Без лидеров это уже не ЧМ», – заявил ранее генеральный продюсер телеканала .

«Мы же до этого видели чемпионат Европы по художественной гимнастике без наших спортсменок. Это не было никому интересно.

Поэтому какой смысл в нынешнем чемпионате мира без нас? Там остался только Китай. Так что я понимаю решение канала не транслировать турнир в отсутствие российских гимнасток.

Как я уже говорила, настоящее мировое первенство проводится у нас на Спартакиаде сильнейших.

Здесь собраны все лучшие спортсменки мира: у нас соревнуются практически две сборные России, а также команды разных регионов, которые сильнее многих сборных в мире.

Уже прошел первый день Спартакиады, и на нем был продемонстрирован потрясающий уровень выступлений», – сказала Винер.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Ливерпуле с 26 октября по 6 ноября. Российские спортсмены отстранены от соревнований.