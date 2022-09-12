«Настоящее мировое первенство – у нас на Спартакиаде». Винер поддержала решение «Матч ТВ» не показывать ЧМ по художественной гимнастике

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поддержала решение телеканала «Матч ТВ» не транслировать чемпионат мира-2022.
«Показывать чемпионат мира по художественной гимнастике мы не будем, хотя права есть. Без лидеров это уже не ЧМ», – заявил ранее генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.
«Мы же до этого видели чемпионат Европы по художественной гимнастике без наших спортсменок. Это не было никому интересно.
Поэтому какой смысл в нынешнем чемпионате мира без нас? Там остался только Китай. Так что я понимаю решение канала не транслировать турнир в отсутствие российских гимнасток.
Как я уже говорила, настоящее мировое первенство проводится у нас на Спартакиаде сильнейших.
Здесь собраны все лучшие спортсменки мира: у нас соревнуются практически две сборные России, а также команды разных регионов, которые сильнее многих сборных в мире.
Уже прошел первый день Спартакиады, и на нем был продемонстрирован потрясающий уровень выступлений», – сказала Винер.
Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Ливерпуле с 26 октября по 6 ноября. Российские спортсмены отстранены от соревнований.