Матчи Фонбет Кубка России покажут не только на «Матч ТВ», но и на Rutube

Матчи Фонбет Кубка России будут транслироваться не только на , но и на Rutube.

Об этом рассказал генеральный продюсер «Матч ТВ» .

«Кубок России дополнит всю линейку футбольных соревнований на «Матч ТВ», который стал основным вещателем турнира. Турнир будет также будет показан на .

С каждым годом интерес к Кубку растет. В этом году мы уже показали два матча медийных команд: цифры нас очень порадовали. На следующей неделе мы продолжим показ матчей «Амкала» и 2Drtots. Нас ждет один из самых интересных сезонов Кубка России в истории», – сказал Тащин.