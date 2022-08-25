Матчи Фонбет Кубка России покажут не только на «Матч ТВ», но и на Rutube

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Матчи Фонбет Кубка России будут транслироваться не только на «Матч ТВ», но и на Rutube.

Об этом рассказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин

«Кубок России дополнит всю линейку футбольных соревнований на «Матч ТВ», который стал основным вещателем турнира. Турнир будет также будет показан на Rutube.

С каждым годом интерес к Кубку растет. В этом году мы уже показали два матча медийных команд: цифры нас очень порадовали. На следующей неделе мы продолжим показ матчей «Амкала» и 2Drtots. Нас ждет один из самых интересных сезонов Кубка России в истории», – сказал Тащин. 

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