Евгения Медведева: «Я фигурное катание люблю – я не люблю физические нагрузки. Чтобы легко прыгалось, нужно тренироваться – это не всегда кайф»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала об отношении к физическим нагрузкам.

«Я фигурное катание люблю – я не люблю физические нагрузки. Я в принципе люблю кататься – это красиво и здорово.

Я люблю скорость, люблю, когда красиво, когда блестит костюм, когда красивые волосы-макияж, когда прыгается легко.

Но чтобы легко прыгалось, нужно тренироваться – это не всегда кайф. Но выступления – круто», – рассказала Медведева на ютуб-канале олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного.