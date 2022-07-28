Никита Нагорный примет участие в турнире по гребле на байдарках

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный готов принять участие в Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ (AAACUP),

Соревнования пройдут с 25 по 28 августа на гребном канале «Москва» в Крылатском. Ранее сообщалось, что на турнир пригласят лыжника Александра Большунова и фигуристку Александру Трусову.

«Вообще это далеко не все спортсмены, которых мы приглашаем. Я разговаривал еще с по поводу участия в нашем Кубке. Он сказал мне, что на все согласен. Ему только дай весло, и сразу погребет, думаю.

Вообще мы приглашаем большое количество топовых спортсменов из разных видов спорта попробовать себя в гребле и сделать из этого настоящий праздник, сделать такой заезд дружбы.

Идея такая – заезд байдарок-четверок. В экипаж садятся два профессионала-гребца и два спортсмена из других видов. Причем и мальчики, и девочки. Дистанцию планируем 200 метров. Надеемся, что все получится.

С Сашей Большуновым я тоже общался, ждем его. Он уже два раза попробовал себя в гребле», – сказал Постригай.