Дина и Арина Аверины в декабре проведут мастер-класс в мексиканской Мериде

Российские гимнастки Дина и в декабре проведут мастер-класс в Мексике.

Мероприятие пройдет на базе клуба художественной гимнастики Heymo в мексиканской Мериде с 15 по 18 декабря.

«Правительство штата Юкатан и IDEY (институт спорта штата Юкатан – Sports.ru) в координации с клубом художественной гимнастики Heymo приглашают всех гимнасток, тренеров и любителей гимнастики принять участие в мероприятии, посвященном 30-летию нашего клуба.

У нас будут специальные гости – лучшие гимнастки мира, призеры Олимпиады-2020 в Токио Дина и Арина Аверины», – сообщили в клубе.