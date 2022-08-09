Арина и Дина Аверины могут завершить карьеру, если Россию не допустят до Олимпиады-2024

Теги художественная гимнастика Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Никита Нагорный Гимнастика

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины завершат спортивную карьеру в случае недопуска сборной России на Олимпийские игры в Париже-2024. 

Об этом они рассказали в разговоре с олимпийским чемпионом Никитой Нагорным

«Когда уйдем из профессионального спорта? Мы хотели уходить после Олимпиады в Париже. Арина меня уговаривала.

А теперь нам все перекрыли. Мы думаем, когда это все вернется обратно, чтобы мы нормально выступали», – сказала Дина. 

«Если появится новость, что 100% российская сборная не будет принимать участия в Олимпийских играх в 2024 году, закончим ли мы карьеру? Думаю, да», – подчеркнула Арина.

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