Арина и Дина Аверины могут завершить карьеру, если Россию не допустят до Олимпиады-2024

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины завершат спортивную карьеру в случае недопуска сборной России на Олимпийские игры в Париже-2024.

Об этом они рассказали в разговоре с олимпийским чемпионом .

«Когда уйдем из профессионального спорта? Мы хотели уходить после Олимпиады в Париже. Арина меня уговаривала.

А теперь нам все перекрыли. Мы думаем, когда это все вернется обратно, чтобы мы нормально выступали», – сказала Дина.

«Если появится новость, что 100% российская сборная не будет принимать участия в Олимпийских играх в 2024 году, закончим ли мы карьеру? Думаю, да», – подчеркнула Арина.