Ирина Винер: «Ничего не слышала о том, что Аверины могут завершить карьеру. Они завтра приезжают на сбор в Сочи и будут тренироваться»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) прокомментировала информацию о том, что Дина и Арина Аверины могут завершить спортивную карьеру в случае недопуска России на Олимпиаду-2024.

«Ничего не слышала о том, что Дина и Арина могут завершить карьеру. Они завтра приезжают на сбор в Сочи и будут тренироваться.

Вчера была годовщина окончания Олимпийских игр в Токио, они были очень расстроены — написали мне SMS, которая заслуживает целой жизни. После таких сообщений я понимаю, что жизнь прожита не зря.

В конце они написали: «Скоро увидимся, 10 августа мы прилетаем». Так что, все в порядке, они будут в рабочем процессе», – сказала Винер.

Арина Аверина: «Если появится новость, что Россия не будет принимать участия в Олимпиаде-2024, закончим ли мы карьеру? Думаю, да»