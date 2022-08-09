Ирина Винер: «Ничего не слышала о том, что Аверины могут завершить карьеру. Они завтра приезжают на сбор в Сочи и будут тренироваться»

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала информацию о том, что Дина и Арина Аверины могут завершить спортивную карьеру в случае недопуска России на Олимпиаду-2024. 

«Ничего не слышала о том, что Дина и Арина могут завершить карьеру. Они завтра приезжают на сбор в Сочи и будут тренироваться.

Вчера была годовщина окончания Олимпийских игр в Токио, они были очень расстроены — написали мне SMS, которая заслуживает целой жизни. После таких сообщений я понимаю, что жизнь прожита не зря.

В конце они написали: «Скоро увидимся, 10 августа мы прилетаем». Так что, все в порядке, они будут в рабочем процессе», – сказала Винер. 

Арина Аверина: «Если появится новость, что Россия не будет принимать участия в Олимпиаде-2024, закончим ли мы карьеру? Думаю, да»

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