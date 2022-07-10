Родионенко о гимнасте Маринове, имеющем болгарское гражданство: «Он сказал, что никогда не уедет из России, и мы ему верим»

Тренер сборной России Валенина Родионенко заявила, что гимнаст планирует выступать за сборную России, а не Болгарии, хотя имеет болгарское гражданство.

Маринов стал победителем Кубка России в упражнениях на параллельных брусьях.

«Он пришел к нам недавно и попросил отпустить его в Софию встретиться с отцом, которого очень давно не видел. Они съездят вместе на отдых, а в августе Даниел приедет на сбор национальной команды на «Озеро Круглое».

Он нам сказал, что понимает, что такое Россия и что такое Болгария. И добавил, что никогда не уедет из России, и мы ему верим.

Маринов – очень порядочный и очень умный парень, который отлично понимает, что может прогрессировать только в составе сборной России, тренируясь вместе с действующими олимпийскими чемпионами под руководством высокопрофессиональных тренеров. И что его ждет в случае перехода в сборную Болгарии.

Поэтому ему даже говорить об этом не приходится, он никуда не поедет, даже если его будут уговаривать. Президент федерации гимнастики Татарстана также заверил нас, что эта республика создаст ему все условия, даже вопрос с квартирой сейчас решается, как я слышала.

Это один из тех гимнастов, кто реально претендует на попадание в национальную команду на Игры-2024 в Париже, если нас туда допустят. Маринов уже сейчас является одним из сильнейших многоборцев страны, чему подтверждением является серебро, завоеванное этим спортсменом в пятницу.

Он стал настоящим открытием Кубка России в Калуге, это парень с большим будущим и потрясающими программами, который нам очень нужен», – сказала Родионенко.