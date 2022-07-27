Сборная Египта по спортивной гимнастике планирует провести совместный сбор с россиянами на «Озере Круглом»

Сборная Египта по спортивной гимнастике выразила желание провести тренировочный сбор в Подмосковье вместе с российскими спортсменами.

Об этом сообщила старший тренер российской сборной Валентина Родионенко.

«Сейчас сборная Египта очень просит принять их на сбор и просится тренироваться вместе с российской командой на «Озере Круглом». Планируют приехать в августе, сейчас решаются организационные вопросы.

Конечно, будем продолжать этот опыт (проведения сборов совместно с другими странами), – сказала Родионенко.