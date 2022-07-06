Матыцин о России и Беларуси: «У наших стран громадный природный, человеческий ресурс. Нужно объединить усилия для выхода из сложившейся ситуации и стать сильнее»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что спортивным сообществам России и Беларуси необходимо объединить усилия в условиях санкций.

«Сейчас у нас непростой период, когда мы ощущаем санкционное давление со стороны международного сообщества. Но у наших стран громадный природный, человеческий ресурс.

Это время, когда нужно объединить наши усилия для выхода из сложившейся ситуации и стать еще сильнее.

Важно отметить, что спорт объединяет. Мы видим, как спортивные сообщества двух стран активно помогают друг другу.

Спорт – это одна из немногих сфер деятельности, которая воспитывает людей. Где поднимается флаг, звучит гимн и где человек чувствует, что он представляет великую страну – Беларусь, Российскую Федерацию.

Этот исторический и воспитательный момент важен», – сказал Матыцин на совместной коллегии министерств спорта Беларуси и России.

Министр отметил, что одна из важных задач сегодня – объяснить молодому поколению, что у России и Беларуси имеется огромный опыт и традиции в том числе в спортивной сфере, которые формировались на протяжении сначала советской, а затем российской истории.

«И тогда будет намного проще объяснять людям, что сейчас кризис.

Я говорю, что спортсмены и тренеры, которые воспитаны в условиях и понимают, что они часть государства и отвечают за государство, потому что им государство предоставило возможность учиться, работать и побеждать.

Это сознание нужно сейчас формировать», – сказал Матыцин.