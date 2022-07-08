Нагорный о победе на Кубке России: «Белявский говорил, что если я и сейчас выиграю, то будет нечестно. Все тренируются постоянно, а я приезжаю и выигрываю»

Олимпийский чемпион Токио-2020 Никита Нагорный прокомментировал свою победу в многоборье на Кубке России в Калуге.

«Я сам от себя в шоке. Когда с Давидом Белявским выезжали на Кубок России, то он говорил, что если я и сейчас выиграю многоборье, то это будет нечестно. Мол, они все тренируются постоянно, а я приезжаю после нескольких тренировок и выигрываю. Но могу сказать, что главное – собраться в нужный момент, выйти и сделать.

Сегодня я в очередной раз сам себе доказал, что нужно выходить и делать. Но по сравнению с квалификацией сегодня выступил хуже. На нее я выходил с задачей сделать многоборье, неважно как, главное – пройти, но тогда даже давал себе право упасть три раза.

А сегодня вышел на многоборье, чтобы выступать и дойти до конца», – сказал Нагорный.