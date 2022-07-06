Никита Нагорный: «Никогда не запирался в зале при подготовке к соревнованиям. Придумывать контент – моя обязанность, у нас много идей»

Олимпийский чемпион Токио-2020 Никита Нагорный рассказал, не мешает ли ему медийная активность при подготовке к стартам.

«Я никогда не запирался в зале при подготовке к любым соревнованиям. Мне мои активности не мешают, наоборот, помогают, разгружают.

Плюс есть же болельщики, те, для кого мы сейчас записываем интервью. И очень благодарен всем, кто приходит, поддерживает, я слышу с трибун свое имя. Ребята с трибун машут, хотят встретиться. Благодарен им за это и готов делиться с ними.

Придумывать что-то новое, какой-то контент, встречаться, проводить открытые тренировки — моя обязанность. У нас много идей, и уверен, что в этом году я сильно удивлю наших болельщиков, ведь все делается для них.

И чем больше ребят станут следить за гимнастикой, тем больше у нас будет возможностей делать что-то интересное в рамках нашего вида спорта», – сказал Нагорный.