Нагорный займется проведением новых турниров: «Появилась возможность организовать очень классную модель внутри России»

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Олимпийский чемпион Никита Нагорный займется организацией турниров по спортивной гимнастике в России.

«У меня есть планы относительно организации новых соревнований. Появилась возможность организовать очень классную модель внутри нашей страны, я надеюсь, что в этом году получится порадовать зрителей.

Раскрывать полностью детали не могу, сейчас все находится на стадии переговоров, но мы готовы приступить к реализации в любой момент и ждем, когда это можно будет зарегистрировать, чтобы сделать все максимально эффектно, быстро и без проблем», – сказал Нагорный.

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