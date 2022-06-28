Нагорный займется проведением новых турниров: «Появилась возможность организовать очень классную модель внутри России»

Олимпийский чемпион Никита Нагорный займется организацией турниров по спортивной гимнастике в России.

«У меня есть планы относительно организации новых соревнований. Появилась возможность организовать очень классную модель внутри нашей страны, я надеюсь, что в этом году получится порадовать зрителей.

Раскрывать полностью детали не могу, сейчас все находится на стадии переговоров, но мы готовы приступить к реализации в любой момент и ждем, когда это можно будет зарегистрировать, чтобы сделать все максимально эффектно, быстро и без проблем», – сказал Нагорный.