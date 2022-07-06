Адвокат Панич о недопуске Куляка к российским стартам: «Если Иван не будет исполнять решение дисциплинарной комиссии, его могут дисквалифицировать пожизненно»

, адвокат российского гимнаста , заявил, что решение о неучастии во внутрироссийских стартах было принято в интересах самого спортсмена, так как к нему могли применить более серьезные санкции.

Куляк был дисквалифицирован Фондом гимнастической этики (GEF) на год за изображение буквы Z на форме во время Кубка мира в Дохе.

4 июля Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) сообщила, что гимнаст не будет выступать на внутренних соревнованиях до решения апелляционного трибунала GEF.

«Широко обсуждается вопрос неучастия Ивана на российских соревнованиях. Хотелось бы отметить, что решение, принятое дисциплинарной комиссией в мае, вступило в законную силу. Оно подлежит применению.

Если его не исполнять, то могут наступить негативные последствия. Прежде всего решение должен исполнять сам Иван, если он его не будет исполнять, если он выступит на соревнованиях в России, а мы получили разъяснение, что решение распространяется на российские соревнования, то это похоронит наши надежды на отмену решения первой инстанции.

То есть, никакой отмены дисквалификации не будет, сокращения срока дисквалификации также не будет, поскольку первое, что сделает Международная федерация гимнастики – это сошлется в апелляции на нарушение правил самим атлетом.

Кроме того, за нарушение принятого решения Иван может быть дисквалифицирован на более серьезный срок: помимо года, который уже есть, может быть установлен дополнительный срок, в теории вплоть до пожизненной дисквалификации.

Поэтому пока решение не отменено, его нужно исполнять. В сложившейся ситуации ФСГР делала, делает и будет делать все возможное для защиты его интересов.

Спортсмену была обеспечена юридическая защита на первом этапе дисциплинарного производства, и это дало определенный результат: Международная федерация гимнастики просила дисквалифицировать Ивана на срок не менее года, и в решении был указан именно минимальный срок.

Сейчас мы находимся на стадии апелляции. Если будет необходимо, то существует возможность обращения в CAS, но уже по результатам решения апелляционной инстанции», – заявил адвокат.