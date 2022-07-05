Депутат Ольга Занко: «Нужно допустить Куляка на внутренние соревнования. Мировое спортивное сообщество все равно найдет повод придраться»

Зампред думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко считает, что гимнаста Ивана Куляка следует допустить до российских соревнований.

Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала Куляка на год за то, что он вышел на церемонию награждения этапа Кубка мира с буквой Z на форме.

Позже стало известно, что Куляка не допустят и на российские соревнования, так как его отстранение касается всех турниров.

«Мировое спортивное сообщество все равно найдет повод придраться, как они это уже делали, когда, например, мы не могли гордиться победами наших спортсменов под флагом России.

Мы должны поддержать наших ребят, которые выступили за нашу армию и за нашу страну. Нужно допустить на внутренние соревнования», – отметила Занко.